Российский журналист Фельдблюм переехал в Украину

Фото: AmericaRU.com
«Дома, наконец! Выпустили после 40-минутной "профилактической" беседы (на российской границе – ред.)... Еду по украинским дорогам. Любуюсь закатом. Постепенно отпускает напряжение последних часов. Чувствую себя совершенно счастливым!», - написал журналист.
О решении переехать в Украину он сообщил ещё в начале января. «Наступивший год станет годом больших перемен для меня и моей семьи. Решено: практически сразу после новогодних праздников я переезжаю в Украину на постоянное место жительства. Это не спонтанное решение, вызревало оно давно. С момента аннексии Крыма и начала вторжения на восток Украины моя жизнь в Москве стала тяжелым компромиссом с самим собой. Ведь агрессии со стороны России подверглась моя Украина, где родился я и мои родители, где прошла жизнь моих дедов и прадедов Тем, что до сих пор примиряло меня с жизнью в Москве, был не устоявшийся быт и приличный заработок, а сохранявшаяся до последнего времени возможность четко и публично артикулировать свою позицию в поддержку Украины, не нанося при этом вреда связанным со мной людям. И таким образом максимально дистанцироваться, снимать с себя моральную ответственность за действия России. Но всему есть свой предел», - объяснился Фельдблюм.
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