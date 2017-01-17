Учительница из Техаса, которая каждый день занималась сексом с 13-летним учеником, получила 10 лет тюрьмы

17 января 2017 года, 11:25

Фото: AmericaRU.com

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Учительнице средней школы Техаса предъявлены обвинения в совершении уголовного преступления после того, как стало известно, что она вступила в сексуальнее отношения с 13-летним учеником. Обвиняемая Александрия Вера (Alexandria Vera) заявила, что семья мальчика одобрила отношения и даже радовалась, когда она забеременела.В результате суд приговорил 25-летнюю учительницу к 10-летнему тюремному сроку, хотя ей грозило наказание в 30 лет. Срок уменьшили после того, как она признала себя виновной в растлении несовершеннолетнего.Она призналась, что сообщения в социальных сетях между ней и мальчиком переросли в роман. Судья Майкл МакСпадден определил, что Александрия Вера не опасна для детей и не является классическим педофилом.Учительница и подросток оставались в отношениях около 9 месяцев и вступали в связь почти каждый день. Семья покрывала их, представляя дело так, что вера встречается с его отцом.