Арестована вдова стрелка из Орландо

Фото: AmericaRU.com
Салман предстанет перед судом сегодня, 17 января, в Окленде. Власти полагают, что Салман действовала по своей собственной свободной воле и сознательно предприняла шаги, чтобы помешать расследованию теракта. Есть доказательства, что он знала о планах мужа и поддерживала его в намерениях совершить нападение на ночной клуб.
Салман вышла замуж за Омара Матина в 2011 году. Она заявляет, что ничего не знала о планах мужа, хотя он и говорил ей о поддержке джихадистов. Более того, якобы она подвергалась давление с его стороны.
Омар Матин убил 49 человек в ночном гей-клубе «Пульс» в Орландо. Сам он был расстрелян полицией на месте нападения.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
- Учительница из Техаса, которая каждый день занималась сексом с 13-летним учеником, получила 10 лет тюрьмы →
- Знаменитый угонщик самолета Ди Би Купер мог работать в Boeing →
- В Техасе арестован один из 10 самых разыскиваемых ФБР преступников →
- Женщины вяжут розовые шапки для демонстрации после инаугурации Трампа →
- Первый запуск ракеты SpaceX в этом году прошел успешно →
- Ледяной шторм создал коварные условия на Среднем Западе. Погибло 3 человека →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108399
http://www.americaru.com/news/108399