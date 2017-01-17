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Главная страница → Раздел: События/СкандалыАрестована вдова стрелка из Орландо
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Арестована вдова стрелка из Орландо


Арестована вдова стрелка из Орландо
Фото: AmericaRU.com
Вдова стрелка Омара Матина, который убил почти 50 человек в ночном клубе «Пульс» в Орландо, Нур Салман (Noor Salman) арестована в районе Сан-Франциско в понедельник. Ей предъявлены федеральные обвинения, которые включают препятствование правосудию и пособничество в теракте, а также материальную поддержку ИГИЛ.

Салман предстанет перед судом сегодня, 17 января, в Окленде. Власти полагают, что Салман действовала по своей собственной свободной воле и сознательно предприняла шаги, чтобы помешать расследованию теракта. Есть доказательства, что он знала о планах мужа и поддерживала его в намерениях совершить нападение на ночной клуб.

Салман вышла замуж за Омара Матина в 2011 году. Она заявляет, что ничего не знала о планах мужа, хотя он и говорил ей о поддержке джихадистов. Более того, якобы она подвергалась давление с его стороны.

Омар Матин убил 49 человек в ночном гей-клубе «Пульс» в Орландо. Сам он был расстрелян полицией на месте нападения.
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