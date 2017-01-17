Экс-советник Путина: Трамп обменяет Украину на эфемерные надежды с Кремлём

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«Трамп, несомненно, будет делать все возможное для того, чтобы достичь соглашения с Кремлем (в вопросе ядерного разоружения РФ – ред.). Причем он уже заранее заявил и в очередной раз подтвердил цену, которую он готов заплатить, – снятие санкций с России. А большая часть введены за аннексию Крыма, оккупацию Донбасса, за ведение войны против Украины... Таким образом, он готов разменять то небольшое, что сделала администрация Барака Обамы в защиту Украины, на пока эфемерные надежды с Кремлем», - заявил Илларионов, подчеркнув, что Путин переиграет в этом вопросе Трампа, так как он политически намного более опытен.
«А на самом деле агрессор только усилит свои позиции... Это одна из любимых фишек Путина, и, видимо, это предложение было заброшено из Кремля Трампу, которое он легко заглотил… Результатом встречи Путина и Трампа, когда бы это ни произошло, вне всякого сомнения, станет победа Путина. И конкретные результаты будут зависеть только от того, что Путин захочет получить. Насколько много он захочет получить сразу», - выразил уверенность экономист.
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