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Главная страница → Раздел: ПолитикаТрамп встретился со старшим сыном Мартина Лютера Кинга
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Трамп встретился со старшим сыном Мартина Лютера Кинга


Трамп встретился со старшим сыном Мартина Лютера Кинга
Фото: AmericaRU.com
Вновь избранный президент США Дональд Трамп (Donald Trump) встретился с Мартином Лютером Кингом III в Trump Tower в Нью-Йорке в понедельник.

Трамп встретился со старшим сыном убитого активиста за гражданские права, преподобного доктора Мартина Лютера Кинга в частном порядке. Встреча в Trump Tower была организована, несмотря на то, что новый Президент публично выступил против Джона Льюиса, демократа из Джорджии, который боролся наряда с доктором Кингом.

Сын активиста обратил внимание нового главы государства на проблемы, с которыми он столкнется после вступления в должность. Многие афроамериканцы оскорблены высказываниями Трампа, и Кинг III посоветовал ему пересмотреть позицию превосходства белой расы.
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