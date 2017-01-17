Трамп встретился со старшим сыном Мартина Лютера Кинга

17 января 2017 года, 10:30

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/108395

Вновь избранный президент США Дональд Трамп (Donald Trump) встретился с Мартином Лютером Кингом III в Trump Tower в Нью-Йорке в понедельник.Трамп встретился со старшим сыном убитого активиста за гражданские права, преподобного доктора Мартина Лютера Кинга в частном порядке. Встреча в Trump Tower была организована, несмотря на то, что новый Президент публично выступил против Джона Льюиса, демократа из Джорджии, который боролся наряда с доктором Кингом.Сын активиста обратил внимание нового главы государства на проблемы, с которыми он столкнется после вступления в должность. Многие афроамериканцы оскорблены высказываниями Трампа, и Кинг III посоветовал ему пересмотреть позицию превосходства белой расы.