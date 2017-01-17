CNN напомнил Трампу о его словах в адрес России в 2014 году

Фото: AmericaRU.com
Так, по данным журналистов, в 2014 году в интервью NBC News и Fox News Трамп выступал с резкой критикой в адрес российских властей. «Митт (Митт Ромни, кандидат в президенты США в 2012 году – ред.) был прав, когда упомянул в одной из дискуссий о России, сказав, что "наша самая большая проблема - это Россия"… Все смеялись над ним, в том числе и некоторые СМИ. Но оказалось, что он был абсолютно прав. Посмотрите, что Россия делает с Ираном, как они контролируют ситуацию в Сирии и буквально везде, нас выкинули отовсюду», - заявил миллиардер.
Кроме того, Трамп весьма активно выступал за введение санкций против России. «Есть много вещей, которые мы могли бы сделать России в плане экономики… Мы определённо должны ввести санкции… Мы должны показать силу… Надеюсь, что (президент США – ред.) Обама всё же проявит мужественность. Я просто надеюсь, что это произойдёт», - сказал республиканец.
Читайте также: Трамп назвал «дураками» тех, кто не хочет дружить с Путиным.
Читайте также последние новости раздела "Политика":
- Трамп обещает «медстрахование для всех» вместо Obamacare →
- Дональд Трамп считает Хиллари Клинтон «ужасно виноватой» в скандале с электронной почтой →
- На инаугурацию Президента разрешение на парковку просят 200 автобусов, на марш женщин – 1200 →
- Барак Обама определил три места борьбы за гражданские права национальными памятниками США →
- Министерство юстиции проведет расследование действий ФБР во время предвыборной кампании →
- Обама удивил Джо Байдена, вручив ему Президентскую медаль Свободы →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108393
http://www.americaru.com/news/108393