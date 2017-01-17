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Главная страница → Раздел: ПолитикаCNN напомнил Трампу о его словах в адрес России в 2014 году
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CNN напомнил Трампу о его словах в адрес России в 2014 году


CNN напомнил Трампу о его словах в адрес России в 2014 году
Фото: AmericaRU.com
За год до вступления в гонку за пост президента США республиканец Дональд Трамп называл Россию «геополитическим врагом №1» и призывал американские власти «показать силу» россиянам. Об этом ему напомнил американский телеканал СNN.

Так, по данным журналистов, в 2014 году в интервью NBC News и Fox News Трамп выступал с резкой критикой в адрес российских властей. «Митт (Митт Ромни, кандидат в президенты США в 2012 году – ред.) был прав, когда упомянул в одной из дискуссий о России, сказав, что "наша самая большая проблема - это Россия"… Все смеялись над ним, в том числе и некоторые СМИ. Но оказалось, что он был абсолютно прав. Посмотрите, что Россия делает с Ираном, как они контролируют ситуацию в Сирии и буквально везде, нас выкинули отовсюду», - заявил миллиардер.

Кроме того, Трамп весьма активно выступал за введение санкций против России. «Есть много вещей, которые мы могли бы сделать России в плане экономики… Мы определённо должны ввести санкции… Мы должны показать силу… Надеюсь, что (президент США – ред.) Обама всё же проявит мужественность. Я просто надеюсь, что это произойдёт», - сказал республиканец.

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