Советник Трампа о россиянах: они готовы есть снег, чтобы выжить

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«Санкции в некотором роде имели обратный эффект из-за характера российских людей. Я думаю, что русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить. В моем понимании санкции скорее всего сплотили вашу нацию вокруг президента», - заявил американец, отметив, что «в долгосрочной перспективе» санкции всё же вполне способны нанести ощутимый вред России.
«Я считаю, что санкции были не самой лучшей вещью», - сказал Скарамуччи, признав всё же, что они были введены обосновано в результате агрессивной внешней политики российских властей.
Он также допустил смягчение ограничений в ближайшем будущем. «Скорее всего у нас будет возможность сесть снова за стол переговоров и посмотреть, не сможем ли мы прийти к лучшему соглашению», - сказал американец.
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