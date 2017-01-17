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Главная страница → Раздел: В миреСоветник Трампа о россиянах: они готовы есть снег, чтобы выжить
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Советник Трампа о россиянах: они готовы есть снег, чтобы выжить


Советник Трампа о россиянах: они готовы есть снег, чтобы выжить
Фото: AmericaRU.com / Скриншот видео
Советник избранного президента США по связям с бизнесом Энтони Скарамуччи в интервью российским СМИ высказал мнение, что санкции против России только сплотили россиян вокруг президента Путина. Об этом сообщило агентство ТАСС.

«Санкции в некотором роде имели обратный эффект из-за характера российских людей. Я думаю, что русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить. В моем понимании санкции скорее всего сплотили вашу нацию вокруг президента», - заявил американец, отметив, что «в долгосрочной перспективе» санкции всё же вполне способны нанести ощутимый вред России.

«Я считаю, что санкции были не самой лучшей вещью», - сказал Скарамуччи, признав всё же, что они были введены обосновано в результате агрессивной внешней политики российских властей.

Он также допустил смягчение ограничений в ближайшем будущем. «Скорее всего у нас будет возможность сесть снова за стол переговоров и посмотреть, не сможем ли мы прийти к лучшему соглашению», - сказал американец.

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