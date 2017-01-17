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Российскую школьницу суд обязал выплатить штраф за комментарий в соцсети


Российскую школьницу суд обязал выплатить штраф за комментарий в соцсети
Фото: AmericaRU.com
В российском городе Ессентуки школьницу приговорили к штрафу за одобрительный комментарий к видеоролику, опубликованному в соцсети «Вконтакте». Об этом сообщила пресс-служба местного суда.

«Школьница, изменившая ранее религию ислам и ложно понимая его вероучения, будучи вдохновленной просмотром видеозаписи «Нашид …….», в которой имеются призывы побудительного характера, неявно призывающие к враждебным действиям, а именно принять участие в вооруженной борьбе за веру, желая возбудить у неопределенного круга лиц ненависть и вражду к лицам, исповедующим религии христианство и иудаизм, а также побудить к осуществлению экстремисткой деятельности, (…) посредством принадлежащего ей мобильного телефона «Айфон 6», используя (…) «Интернет» и социальную сеть «В Контакте» со своей страницы (…), прокомментировала видеозапись «Нашид……»», - рассказали следователи, уточнив, что в комментарии девочка одобрила призывы.

В отношении школьницы было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды по признакам отношения к религии). В суде она признала вину и раскаялась. Суд признал её виновной и приговорил к штрафу (50 тысяч рублей).

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