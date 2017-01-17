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Украина подала иск против России в Международный суд ООН


Украина подала иск против России в Международный суд ООН
Фото: AmericaRU.com / tsn.ua
Украинские власти подали иск в Международный суд ООН против России, обвинив её в незаконной агрессии и финансировании терроризма. Об этом говорится в сообщении украинского Министерства иностранных дел.

«РФ нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма путем предоставления оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированием, совершившим ряд актов терроризма на территории Украины», - заявили украинцы, напомнив о сбитом «российскими марионетками» самолёте МН17, обстреле населённых пунктов Донбасса, взрывах в мирном городе Харькове.

Кроме того, МИД обвинил россиян в нарушении «Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации… на территории Крыма», в частности, речь идёт о притеснениях этнических украинцев и крымских татар. «Начиная с незаконного "референдума", проведенного в атмосфере запугивания, русская оккупационная власть проводит политику культурного уничтожения этих общин. Такая дискриминационная политика… проявилась в запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, волны исчезновений, убийств, самовольных обысков, задержаний, попыток прекратить вещание СМИ, а также в ограничении на преподавание украинского и крымскотатарского языка», - пожаловались украинцы.

Данным иском украинские власти планируют привлечь Россию к ответственности за столь грубое нарушение международного права.

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