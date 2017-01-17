Украина подала иск против России в Международный суд ООН

Фото: AmericaRU.com / tsn.ua
«РФ нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма путем предоставления оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированием, совершившим ряд актов терроризма на территории Украины», - заявили украинцы, напомнив о сбитом «российскими марионетками» самолёте МН17, обстреле населённых пунктов Донбасса, взрывах в мирном городе Харькове.
Кроме того, МИД обвинил россиян в нарушении «Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации… на территории Крыма», в частности, речь идёт о притеснениях этнических украинцев и крымских татар. «Начиная с незаконного "референдума", проведенного в атмосфере запугивания, русская оккупационная власть проводит политику культурного уничтожения этих общин. Такая дискриминационная политика… проявилась в запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, волны исчезновений, убийств, самовольных обысков, задержаний, попыток прекратить вещание СМИ, а также в ограничении на преподавание украинского и крымскотатарского языка», - пожаловались украинцы.
Данным иском украинские власти планируют привлечь Россию к ответственности за столь грубое нарушение международного права.
Читайте также: Киев подаёт иск против России в суд ООН по морскому праву.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
- 2 россиянки попросили убежища в Украине →
- Вице-президент США прибыл в Украину →
- ФСБ готовит теракты на Донбассе для дискредитации украинских спецслужб, - ИС →
- В Украине разгорелся скандал из-за российской телепередачи «Битва экстрасенсов» →
- «Создатель ЛНР» «подарил» сотруднице ГПУ квартиру за помощь в побеге →
- Обама продлил антироссийские санкции, связанные с агрессией против Украины →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108387
http://www.americaru.com/news/108387