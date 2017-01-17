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В России завели первое уголовное дело по статье о недоносительстве


В России завели первое уголовное дело по статье о недоносительстве
Фото: AmericaRU.com
В российской Чечне следователи завели первое уголовное дело по новой скандальной статье в Уголовном кодексе РФ – несообщение о преступлении. Об этом сообщила Прокуратура республики.

«По версии следствия, Хизриев, обладая достоверной информацией о приготовлении Фарида Сафина к участию в деятельности террористической организации на территории Сирийской Арабской Республики, не сообщил об этом в правоохранительные органы. Впоследствии Сафин был задержан сотрудниками полиции при попытке убытия на территорию Сирийской Арабской Республикой для принятия участия в деятельности террористической организации», - рассказали следователи.

В отношении Хизриева было возбуждено уголовное дело по новой 205.6-й статье УК РФ (несообщение о преступлении), которая наказывается штрафом, принудительными работами, либо даже лишением свободы сроком на 1 год.

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