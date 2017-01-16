Искусство помогает сбросить вес

Фото: AmericaRU.com
Ученые показали участникам изображение скульптуры Альберто Джакометти «Указующий человек», и последние воспринимали тонкую и вытянутую фигуру непривлекательной. Контрольной группе скульптуру не показывали. После этого обеим группам дали шоколад и чернику, и ученые заметили, что участники, видевшие скульптуру, ели меньше.
Во второй части эксперимента испытуемых попросили записать все слова, которые приходят на ум. Те, которые видели скульптуру и «злоупотребляли диетами», написали больше слов на тему веса. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Appetite».
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