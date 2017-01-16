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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеИскусство помогает сбросить вес
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Искусство помогает сбросить вес


Искусство помогает сбросить вес
Фото: AmericaRU.com
Если в вашем списке новогодних обещаний был пункт «Похудеть», то у ученых есть один совет: посетите художественный музей. Утверждая, что люди, сидящие на диете, часто саботируют давление со стороны общества, исследователи решили проверить, могут ли образы помочь обуздать голод.

Ученые показали участникам изображение скульптуры Альберто Джакометти «Указующий человек», и последние воспринимали тонкую и вытянутую фигуру непривлекательной. Контрольной группе скульптуру не показывали. После этого обеим группам дали шоколад и чернику, и ученые заметили, что участники, видевшие скульптуру, ели меньше.

Во второй части эксперимента испытуемых попросили записать все слова, которые приходят на ум. Те, которые видели скульптуру и «злоупотребляли диетами», написали больше слов на тему веса. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Appetite».
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