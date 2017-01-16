Запуск японской мини-ракеты потерпел неудачу

16 января 2017 года, 20:30

Фото: AmericaRU.com

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Попытка Японии запустить в космос самую маленькую в мире ракету закончилась неудачей.В воскресенье ракета-носитель высотой 9,5-метров стартовала с площадки Центра космических полетов Учинура на юго-западе Японии около 8:30 утра по местному времени, сообщает государственная телекомпания NHK. В ракете находился микро-спутник, высота которого составляет 35 сантиметров, а вес - 3 килограмма. Тем не менее, по данным Японского агентства аэрокосмических исследований, система связи с ракетой дала сбой, в результате чего специалисты не зажигали вторую ступень. Ракета упала в море к юго-востоку от Учинуры.Запуск, который ранее был перенесен из-за погодных условий, должен был стать доказательством концепции микро-спутников и мини-ракетной техники Японии. "Несколько японских компаний присоединились к проекту. Это всего один маленький шаг, и мы ожидаем, что будут еще препятствия. Но как только мы добъемся успеха, то ракеты запускать станет менее затратно и быстрее", - сказал представитель Японского агентства аэрокосмических исследований.