В Мексике неизвестный открыл стрельбу на музыкальном фестивале

Фото: AmericaRU.com
Среди погибших оказались два канадца, итальянец и гражданин Колумбии, заявил генеральный прокурор штата Кинтана-Роо Мигель Анхель Печ (Miguel Angel Pech). Пятая жертва – женщина, которая умерла в давке, последовавшей за стрельбой.
Ранее организаторы фестиваля выпустили заявление о том, что одинокий стрелок застрелил четырех человек, трое из которых были членами команды безопасности, пытавшимися защитить зрителей.
По словам сотрудников правоохранительных органов, погибли пятеро человек, и еще 15 получили ранения. Как заявил начальник местной полиции, стрельба была вызвана "разногласиями между отдельными посетителями клуба". "Выстрелы ошибочно приняли за фейерверки", - сказал он.
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