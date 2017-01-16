Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 1:30 pm | Чикаго 12:30 pm | Сан-Франциско 10:30 am
Главная страница → Раздел: В миреВ Мексике неизвестный открыл стрельбу на музыкальном фестивале
В мире
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

В Мексике неизвестный открыл стрельбу на музыкальном фестивале


В Мексике неизвестный открыл стрельбу на музыкальном фестивале
Фото: AmericaRU.com
В результате стрельбы в ночном клубе на курорте Плая-дель-Кармен в Мексике погибли четыре человека. Еще один человек был задавлен толпой. Инцидент произошел в клубе Blue Parrot во время фестиваля электронной музыки BPM.

Среди погибших оказались два канадца, итальянец и гражданин Колумбии, заявил генеральный прокурор штата Кинтана-Роо Мигель Анхель Печ (Miguel Angel Pech). Пятая жертва – женщина, которая умерла в давке, последовавшей за стрельбой.
Ранее организаторы фестиваля выпустили заявление о том, что одинокий стрелок застрелил четырех человек, трое из которых были членами команды безопасности, пытавшимися защитить зрителей.

По словам сотрудников правоохранительных органов, погибли пятеро человек, и еще 15 получили ранения. Как заявил начальник местной полиции, стрельба была вызвана "разногласиями между отдельными посетителями клуба". "Выстрелы ошибочно приняли за фейерверки", - сказал он.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108379
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Бизнес и маркетинг
Продаю Детский образовательный и развлекательный центр Продаю Детский образовательный и развлекательный центр
Раздел: Квартиры - продам
Хороший дом по отличной цене 4/2 за $174 900 Хороший дом по отличной цене 4/2 за $174 900
Раздел: Автомобили
Продам Toyota Camry Продам Toyota Camry
Раздел: Требуются
Cdl drivers needed Cdl drivers needed
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 19370 COLLINS AV # 723 Квартира в Санни Айлс Бич, 19370 COLLINS AV # 723
Раздел: Обучение
учитель по фортепиано учитель по фортепиано
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus