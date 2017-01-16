В Мексике неизвестный открыл стрельбу на музыкальном фестивале

16 января 2017 года, 20:07

Фото: AmericaRU.com

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В результате стрельбы в ночном клубе на курорте Плая-дель-Кармен в Мексике погибли четыре человека. Еще один человек был задавлен толпой. Инцидент произошел в клубе Blue Parrot во время фестиваля электронной музыки BPM.Среди погибших оказались два канадца, итальянец и гражданин Колумбии, заявил генеральный прокурор штата Кинтана-Роо Мигель Анхель Печ (Miguel Angel Pech). Пятая жертва – женщина, которая умерла в давке, последовавшей за стрельбой.Ранее организаторы фестиваля выпустили заявление о том, что одинокий стрелок застрелил четырех человек, трое из которых были членами команды безопасности, пытавшимися защитить зрителей.По словам сотрудников правоохранительных органов, погибли пятеро человек, и еще 15 получили ранения. Как заявил начальник местной полиции, стрельба была вызвана "разногласиями между отдельными посетителями клуба". "Выстрелы ошибочно приняли за фейерверки", - сказал он.