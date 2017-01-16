2 россиянки попросили убежища в Украине

Фото: AmericaRU.com / dpsu.gov.ua
«Статус беженца попросили (…) 47-летняя гражданка России и ее 20-летняя дочь, также гражданка России, прибывшие из соседней страны пешком с маленьким ребенком», - рассказали пограничники, отметив, что женщины пожаловались на притеснения по этнической принадлежности.
«В связи с украинским происхождением и украинским гражданством внучки в России они не смогли трудоустроиться и не получали должной медицинской помощи», - рассказали в ГПСУ. По их данным, женщины даже опасались за свои жизни.
Читайте также: Известный российский активист попросил политического убежища в Украине.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
- Вице-президент США прибыл в Украину →
- ФСБ готовит теракты на Донбассе для дискредитации украинских спецслужб, - ИС →
- В Украине разгорелся скандал из-за российской телепередачи «Битва экстрасенсов» →
- «Создатель ЛНР» «подарил» сотруднице ГПУ квартиру за помощь в побеге →
- Обама продлил антироссийские санкции, связанные с агрессией против Украины →
- В Минобороны Украины назвали «фейком» информацию о захвате в плен военных ВСУ →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108377
http://www.americaru.com/news/108377