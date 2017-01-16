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Главная страница → Раздел: Украина2 россиянки попросили убежища в Украине
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2 россиянки попросили убежища в Украине


2 россиянки попросили убежища в Украине
Фото: AmericaRU.com / dpsu.gov.ua
Две гражданки России украинского происхождения попросили статус беженца в Украине из-за притеснений. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

«Статус беженца попросили (…) 47-летняя гражданка России и ее 20-летняя дочь, также гражданка России, прибывшие из соседней страны пешком с маленьким ребенком», - рассказали пограничники, отметив, что женщины пожаловались на притеснения по этнической принадлежности.

«В связи с украинским происхождением и украинским гражданством внучки в России они не смогли трудоустроиться и не получали должной медицинской помощи», - рассказали в ГПСУ. По их данным, женщины даже опасались за свои жизни.

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