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Gallup: все больше взрослых американцев считают себя геями


Gallup: все больше взрослых американцев считают себя геями
Фото: AmericaRU.com
Количество геев в США выросло, как никогда. Исследование Gallup показывает, что все больше взрослых американцев идентифицирует себя в качестве любителя однополых отношений.

Согласно данным анализа, число геев, бисексуалов и трансгендеров в 2016 году увеличилось до 4,1% в сравнении с 3,5% в 2012 году. Это означает, что больше 10 миллионов совершеннолетних граждан США считает себя приверженцем нетрадиционной любви. Это на 1,75 миллионов больше, чем в 2012 году.

Этот анализ основан на интервью со случайной выборкой взрослых в рамках ежедневного отслеживания Gallup.
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