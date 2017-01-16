Gallup: все больше взрослых американцев считают себя геями

16 января 2017 года, 16:40

Фото: AmericaRU.com

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Количество геев в США выросло, как никогда. Исследование Gallup показывает, что все больше взрослых американцев идентифицирует себя в качестве любителя однополых отношений.Согласно данным анализа, число геев, бисексуалов и трансгендеров в 2016 году увеличилось до 4,1% в сравнении с 3,5% в 2012 году. Это означает, что больше 10 миллионов совершеннолетних граждан США считает себя приверженцем нетрадиционной любви. Это на 1,75 миллионов больше, чем в 2012 году.Этот анализ основан на интервью со случайной выборкой взрослых в рамках ежедневного отслеживания Gallup.