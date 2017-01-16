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Главная страница → Раздел: УкраинаВице-президент США прибыл в Украину
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Вице-президент США прибыл в Украину


Вице-президент США прибыл в Украину
Фото: AmericaRU.com / president.gov.ua
Вице-президент США Джозеф Байден с рабочим визитом прибыл в украинскую столицу – Киев. Там он встретился с президентом Петром Порошенко, а также премьер-министром Владимиром Гройсман, передаёт пресс-служба президента Украины.

В ходе совместной с Порошенко пресс-конференции Байден заверил украинцев в поддержке. Среди прочего, он пообещал сделать всё для сохранения санкций против агрессивной России. «Вместе с нашими партнерами из Евросоюза и "Большой семерки" мы дали понять, что санкции должны продолжаться, пока Россия полностью – подчеркиваю, полностью – не выполнит свои обязательства по Минским договоренностям», - заявил он, уточнив, что ещё одним условием для снятия ограничений является деоккупация россиянами украинского Крыма.

Порошенко, со своей стороны, пообещал, что Украина никогда не вернётся под контроль России. «Сегодня мы строим новую, сильную, мощную, демократическую Украину. Это уже далеко не та держава, которой мы начинали на этапе побега обанкротившейся и преступной власти и начала российской военной агрессии. Это - Украина, которая имеет достоинство, стремление к демократическим реформам, это - Украина, которая больше никогда не вернется в стойло российской империи, это - Украина, которая надежно защищает демократические ценности, права и свободы граждан, которые являются общими и для Украины, и для США», - заверил украинский президент.

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