Острая еда продлевает жизнь

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Исследователи Мустафа Чопан (Mustafa Chopan) и Бенджамин Литтенберг (Benjamin Littenberg) заявляют также, что жгучий перец предотвращает ожирение, увеличивает приток крови и изменяет бактериальный состав кишечника. «Включение перца чили в рацион может стать диетической рекомендацией, но для этого необходимы дополнительные исследования и клинические испытания», - отмечают эксперты.
Исследование показало, что употребление в пищу жгучего перца было связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний или инсульта.
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