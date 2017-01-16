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Острая еда продлевает жизнь


Острая еда продлевает жизнь
Фото: AmericaRU.com
Согласно новому исследованию ученых университета штата Вермонт, блюда со жгучим красным перцем чили сокращают риск преждевременной смерти на 13%. По сути, капсаицин, делающий перец острым, продлевает жизнь.

Исследователи Мустафа Чопан (Mustafa Chopan) и Бенджамин Литтенберг (Benjamin Littenberg) заявляют также, что жгучий перец предотвращает ожирение, увеличивает приток крови и изменяет бактериальный состав кишечника. «Включение перца чили в рацион может стать диетической рекомендацией, но для этого необходимы дополнительные исследования и клинические испытания», - отмечают эксперты.

Исследование показало, что употребление в пищу жгучего перца было связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний или инсульта.
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