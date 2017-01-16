Знаменитый угонщик самолета Ди Би Купер мог работать в Boeing

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Легендарное дело 1971 года до сих пор не дает покоя американским правоохранителям. В 1971 году Ди Би Купер угнал самолет Northwest Orient и исчез во время полета. Ученые провели анализ частиц застежки для галстука, потерянной Купером в самолете. Том Кайе, ведущий научный сотрудник следственной группы, заявил, что на застежке найдено более 100 тысяч различных частиц, в том числе церий, стронций, сульфид и титан.
Это натолкнуло специалистов на мысль, что все эти частицы могли осесть на застежке на одном из заводов Boeing. В то время компания разрабатывала сверхзвуковые самолеты, и в них применялись все эти элементы. Соответственно, Ди Би Купер мог работать на Boeing. Он мог быть подрядчиком или офисным работником, поскольку носил галстук.
Ди Би Купер (Дэн Купер) - преступник, угнавший 24 ноября 1971 года авиалайнер Boeing 727-51, летевший из Портленда в Сиэтл. Он получил выкуп в размере 200 тысяч долларов и скрылся во время полета. Он выпустил пассажиров, заставил пилотов взлететь и выпрыгнул с парашютом примерно в 50 километрах на северо-восток от Портленда. Дальнейшая его судьба остается неизвестной.
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