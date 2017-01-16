Ученые использовали свет, чтобы превратить мышей в хладнокровных убийц

16 января 2017 года, 15:25

Фото: AmericaRU.com

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Ученые использовали манипуляцию нейтронами с помощью оптогенетики, чтобы лучше понять, как работают сети мозга. По сути, с помощью сета специалисты Йельского университета и университета Саг-Паулу превратили мышей в Халка, который преследует свою добычу, несмотря ни на что.Группа ученых использовала контроль мозга, чтобы превратить около десятка мышей в машины для убийства. При выключенном свете мыши испытывали озноб и избегали еду или игрушки, походившие на добычу. Когда свет включали, грызуны впадали в зверство и обезглавливали сверчков и пластмассовые игрушки, имитирующие насекомых. Мыши наносили мощные смертельные укусы.«Мы не пытались создать монстра. В основном, мы пытаемся понять, как работают сети мозга», - заявил один из авторов исследования Иван де Араужу (Ivan de Araujo), доцент кафедры психиатрии и физиологии в Йельском университете.Хищное поведение включает в себя сложные двигательные действия, и его изучение может помочь нейробиологам определить, как различные части головного мозга взаимодействуют импульсами.