Скончался знаменитый американский историк Кевин Старр

16 января 2017 года, 14:45

Фото: AmericaRU.com

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В возрасте 76 лет ушел из жизни известный историк из Калифорнии, главный библиотекарь штата Кевин Старр (Kevin Starr). Он умер от сердечного приступа в субботу в госпитале в Сан-Франциско, сообщила супруга Шейла Старр.Старр считался главным специалистом эпохи «Золотой лихорадки». Он был профессором истории в университете Южной Калифорнии, исследовал и описывал «Калифорнию как штат мечты». В результате он выпустил серию книг об истории штата.«Кевин Старр знал хронику Калифорнии, как никто другой. Он передал дух, вернул к жизни знаменитые личности, которые сделали историю штата. Его видение, как и сама Калифорния, было больше, чем жизнь», - заявил губернатор Джерри Браун.Старр был назначен главным библиотекарем Калифорнии губернатором Питом Уилсоном в 1994 году и служил до 2004 года. Арнольд Шварценеггер присвоил ему звание заслуженного. В 2006 году он получил Национальную медаль США.Кевин Старр родился с Сан-Франциско и воспитывался в католическом приюте. Окончил университет Сан-Франциско, служил в армии США и получил степень доктора философии по американской литературе в Гарвардском университете.