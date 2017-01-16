Скончался знаменитый американский историк Кевин Старр

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Старр считался главным специалистом эпохи «Золотой лихорадки». Он был профессором истории в университете Южной Калифорнии, исследовал и описывал «Калифорнию как штат мечты». В результате он выпустил серию книг об истории штата.
«Кевин Старр знал хронику Калифорнии, как никто другой. Он передал дух, вернул к жизни знаменитые личности, которые сделали историю штата. Его видение, как и сама Калифорния, было больше, чем жизнь», - заявил губернатор Джерри Браун.
Старр был назначен главным библиотекарем Калифорнии губернатором Питом Уилсоном в 1994 году и служил до 2004 года. Арнольд Шварценеггер присвоил ему звание заслуженного. В 2006 году он получил Национальную медаль США.
Кевин Старр родился с Сан-Франциско и воспитывался в католическом приюте. Окончил университет Сан-Франциско, служил в армии США и получил степень доктора философии по американской литературе в Гарвардском университете.
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