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Главная страница → Раздел: ЭкономикаАмериканцы вскоре смогут купить продукты в Интернете по талонам
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Американцы вскоре смогут купить продукты в Интернете по талонам


Американцы вскоре смогут купить продукты в Интернете по талонам
Фото: AmericaRU.com
Новая программа в США позволит семьям с низким уровнем дохода купить в сети продукты, которые они не смогли бы позволить себе в реальном магазине.

На прошлой неделе Департамент США по сельскому хозяйству объявил о старте амбициозной пилотной программы SNAP, которая предоставит участникам помощь дополнительными продуктами питания в обмен на талоны. Такие продукты можно будет приобрести онлайн. Американцы с низким доходом в семи штатах получат возможность покупки продуктов в FreshDirect, Amazon, Safeway и ShopRite с правом воспользоваться федеральными льготами.

«Онлайн-покупки являются потенциальным спасательным кругом для участников SNAP, проживающих в городских районах и в сельской местности, где доступ к здоровым продуктам может быть ограничен», - заявил глава департамента Том Вилсак (Tom Vilsack).

Если пилот будет работать успешно, его расширят на национальный уровень. Это поможет обеспечить более здоровой едой 43 миллионов американцев, которые участвуют в программе.
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