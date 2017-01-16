Oxfam: 8 человек богаты так же, как полмира

16 января 2017 года, 13:40

Фото: AmericaRU.com

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Разрыв между супер-богатыми и самыми бедными людьми продолжает расти. Новое исследование организации по борьбе с бедностью Oxfam показало, что всего 8 человек скопили столько же богатства, как 3,6 миллиардов человек.Всего за год разница между самыми богатыми людьми планеты и остальным населением увеличилась. Неравенство будет продолжать расти, считают эксперты.Самым богатым человеком мира остается Билл Гейтс с состоянием в 75 миллиардов долларов. Также в восьмерке: Амансио Ортега, испанский основатель дома моды Inditex, финансист Уоррен Баффет, мексиканский магнат Карлос Слим Хелу, основатель Amazon Джефф Безос, соучредитель Facebook Марк Цукерберг, владелец Oracle Ларри Эллисон и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.«Это просто неприлично – так много богатства в одних руках, когда каждый десятый житель Земли живет менее, чем на 2 доллара в день. Это разрывает общество и подрывает демократию», - говорит Винни Бианьима, исполнительный директор Oxfam International.В прошлом году у 62 самых богатых людей планеты было сосредоточено столько же денег, сколько у половины населения Земли. Oxfam использовал для расчетов список миллиардеров Forbes.