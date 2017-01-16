Oxfam: 8 человек богаты так же, как полмира

Фото: AmericaRU.com
Всего за год разница между самыми богатыми людьми планеты и остальным населением увеличилась. Неравенство будет продолжать расти, считают эксперты.
Самым богатым человеком мира остается Билл Гейтс с состоянием в 75 миллиардов долларов. Также в восьмерке: Амансио Ортега, испанский основатель дома моды Inditex, финансист Уоррен Баффет, мексиканский магнат Карлос Слим Хелу, основатель Amazon Джефф Безос, соучредитель Facebook Марк Цукерберг, владелец Oracle Ларри Эллисон и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.
«Это просто неприлично – так много богатства в одних руках, когда каждый десятый житель Земли живет менее, чем на 2 доллара в день. Это разрывает общество и подрывает демократию», - говорит Винни Бианьима, исполнительный директор Oxfam International.
В прошлом году у 62 самых богатых людей планеты было сосредоточено столько же денег, сколько у половины населения Земли. Oxfam использовал для расчетов список миллиардеров Forbes.
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