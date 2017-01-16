В Техасе арестован один из 10 самых разыскиваемых ФБР преступников

Фото: AmericaRU.com
Двадцатичетырехлетний Терри Стрикленд (Terry A.D. Strickland) был арестован в Эль-Пасо. Он обвиняется в умышленном убийстве и попытке избежать наказания.
Свидетели видели, как Стрикленд вошел в дом в Милуоки, вышел с оружием и начал стрелять по людям. Он убил 38-летнего Мориса Брауна-младшего и 19-летнего Майкла Аллена Рида. Он бросил 18-месячную дочь в доме и сбежал на черном внедорожнике.
Стрикленд был добавлен в список ФБР в прошлом месяце, когда прошло полгода с момента его побега. ФБР и полиция Эль-Пасо арестовали его рано утром в воскресенье без инцидентов.
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