В Техасе арестован один из 10 самых разыскиваемых ФБР преступников

16 января 2017 года, 13:10

Фото: AmericaRU.com

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Человек из списка 10 наиболее разыскиваемых преступников был арестован ФБР в Техасе. Афроамериканец подозревается в убийстве двух мужчин в Милуоки и уже полгода скрывается от правосудия.Двадцатичетырехлетний Терри Стрикленд (Terry A.D. Strickland) был арестован в Эль-Пасо. Он обвиняется в умышленном убийстве и попытке избежать наказания.Свидетели видели, как Стрикленд вошел в дом в Милуоки, вышел с оружием и начал стрелять по людям. Он убил 38-летнего Мориса Брауна-младшего и 19-летнего Майкла Аллена Рида. Он бросил 18-месячную дочь в доме и сбежал на черном внедорожнике.Стрикленд был добавлен в список ФБР в прошлом месяце, когда прошло полгода с момента его побега. ФБР и полиция Эль-Пасо арестовали его рано утром в воскресенье без инцидентов.