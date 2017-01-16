Умер скандальный пастор Эдди Лонг

16 января 2017 года, 12:55

Фото: AmericaRU.com

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Противоречивый лидер церкви, эпископа Эдди Лонг (Eddie Long) скончался в возрасте 63 лет. Об этом сообщают члены пригородной церкви Атланты, которой он руководил.Лонг умер после битвы с агрессивной формой рака, согласно заявлению Миссионерской баптистской церкви Нового рождения.Лонг был национальным активистом, одним из самых инновационных и неоднозначных пасторов в современной церкви. Он был проповедником, который провел печально известный марш против однополых браков и осудил гомосексуализм, при этом 4 молодых обвинили его в домогательствах и сексуальном давлении. Он был человеком, который носил обтягивающие бицепсы рубашки, одевался как звезда хип-хопа и излучал уверенность в себе, но страшно нервничал перед каждой проповедью. Он дарил машины и оплачивал обучение малоимущим, но было доказано Конгрессом, что средства его благотворительного фонда были потрачены на личный особняк и Bentley.Лонг называл себя «духовным отцом» для своенравных подростков. На пике Миссионерская баптистская церковь Нового рождения имела около 25 000 членов, преимущественно - афроамериканцев. Церковь оказалась настолько «гламурной», что ее стали называть «клубом».