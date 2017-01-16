Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 6:00 am | Чикаго 5:00 am | Сан-Франциско 3:00 am
Главная страница → Раздел: НекрологУмер скандальный пастор Эдди Лонг
Некролог
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Умер скандальный пастор Эдди Лонг


Умер скандальный пастор Эдди Лонг
Фото: AmericaRU.com
Противоречивый лидер церкви, эпископа Эдди Лонг (Eddie Long) скончался в возрасте 63 лет. Об этом сообщают члены пригородной церкви Атланты, которой он руководил.

Лонг умер после битвы с агрессивной формой рака, согласно заявлению Миссионерской баптистской церкви Нового рождения.
Лонг был национальным активистом, одним из самых инновационных и неоднозначных пасторов в современной церкви. Он был проповедником, который провел печально известный марш против однополых браков и осудил гомосексуализм, при этом 4 молодых обвинили его в домогательствах и сексуальном давлении. Он был человеком, который носил обтягивающие бицепсы рубашки, одевался как звезда хип-хопа и излучал уверенность в себе, но страшно нервничал перед каждой проповедью. Он дарил машины и оплачивал обучение малоимущим, но было доказано Конгрессом, что средства его благотворительного фонда были потрачены на личный особняк и Bentley.

Лонг называл себя «духовным отцом» для своенравных подростков. На пике Миссионерская баптистская церковь Нового рождения имела около 25 000 членов, преимущественно - афроамериканцев. Церковь оказалась настолько «гламурной», что ее стали называть «клубом».
Читайте также последние новости раздела "Некролог":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108357
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - сдам
Сдам квартиру 2/2 на Sunny Isles Beach Сдам квартиру 2/2 на Sunny Isles Beach
Раздел: Автомобили
В аренду 2009 lexus rx красного цвета на любой срок В аренду 2009 lexus rx красного цвета на любой срок
Раздел: Автомобили
INFINITI QX4 sport utility, 4X4 - $4700 (sausalito) INFINITI QX4 sport utility, 4X4 - $4700 (sausalito)
Раздел: Ищу работу
Ищу работу массажистом Ищу работу массажистом
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира с видом на водный канал во Флориде продается квартира с видом на водный канал во Флориде
Раздел: Ищу работу
Ищу любую работу, из Украины Ищу любую работу, из Украины
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus