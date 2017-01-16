Трамп обещает «медстрахование для всех» вместо Obamacare

Фото: AmericaRU.com
Трамп отказывает разглашать подробности новой программы здравоохранения, но одно ясно – он серьезно взялся за дело, чтобы отменить Obamacare. Вероятно, его план столкнется с правовыми трудностями и противостоянием со стороны демократов, поскольку программа нынешнего Президента предоставляет дополнительный доступ к медуслугам для десятков миллионов американцев.
За неделю до инаугурации Трампа конгрессмены США приняли предварительную версию бюджета, которая запускает процесс отмены закона. Спикер Палаты представителей Пол Д. Райан и другие республиканцы говорили в последнее время о предоставлении «всеобщего доступа» к медицинскому страхованию, а не универсального страхового покрытия.
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