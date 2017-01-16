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Главная страница → Раздел: ПолитикаТрамп обещает медстрахование для всех вместо Obamacare
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Трамп обещает «медстрахование для всех» вместо Obamacare


Трамп обещает медстрахование для всех вместо Obamacare
Фото: AmericaRU.com
Вновь избранный Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) заявил в интервью, что он завершает разработку плана по замене закона о медицинском страховании, принятом Бараком Обамой и названным Obamacare. Новый глава США обещает «застраховать всех», а также «заставить фармацевтические компании вести прямые переговоры с правительством по ценам в Medicare и Medicaid».

Трамп отказывает разглашать подробности новой программы здравоохранения, но одно ясно – он серьезно взялся за дело, чтобы отменить Obamacare. Вероятно, его план столкнется с правовыми трудностями и противостоянием со стороны демократов, поскольку программа нынешнего Президента предоставляет дополнительный доступ к медуслугам для десятков миллионов американцев.

За неделю до инаугурации Трампа конгрессмены США приняли предварительную версию бюджета, которая запускает процесс отмены закона. Спикер Палаты представителей Пол Д. Райан и другие республиканцы говорили в последнее время о предоставлении «всеобщего доступа» к медицинскому страхованию, а не универсального страхового покрытия.
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