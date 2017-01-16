Под Бишкеком Boeing-747 рухнул на жилые дома. Много погибших

Фото: AmericaRU.com / Скриншот видео
Трагедия произошла сегодня, 16 января, приблизительно в 07:30 утра по местному времени. Грузовой самолёт турецкой авиакомпании «ACT Airlines» рухнул прямо на жилые дома села Дача-Суу.
По последним данным, в результате авиакатастрофы погибли 37 человек, ещё 8, среди которых 6 детей, госпитализированы. Кроме того, самолёт при падении разрушил более 30 жилых одноэтажных домов.
По распоряжению правительства Киргизии была сформирована специальная следственная группа, которая займётся выяснением причин случившегося. Следователи подозревают, что к трагедии могла привести ошибка пилотов.
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