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Под Бишкеком Boeing-747 рухнул на жилые дома. Много погибших


Под Бишкеком Boeing-747 рухнул на жилые дома. Много погибших
Фото: AmericaRU.com / Скриншот видео
Турецкий грузовой самолёт Boeing 747потерпел крушение недалеко от столицы Киргизии – Бишкека. По последним неокончательным данным, авиакатастрофа унесла жизни 37 человек. Об этом сообщило Министерство чрезвычайных ситуаций республики.

Трагедия произошла сегодня, 16 января, приблизительно в 07:30 утра по местному времени. Грузовой самолёт турецкой авиакомпании «ACT Airlines» рухнул прямо на жилые дома села Дача-Суу.

По последним данным, в результате авиакатастрофы погибли 37 человек, ещё 8, среди которых 6 детей, госпитализированы. Кроме того, самолёт при падении разрушил более 30 жилых одноэтажных домов.

По распоряжению правительства Киргизии была сформирована специальная следственная группа, которая займётся выяснением причин случившегося. Следователи подозревают, что к трагедии могла привести ошибка пилотов.

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