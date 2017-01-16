Ходьба в течение 20 минут поможет уменьшить воспаление в организме

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В исследовании приняли участие 47 человек, которые в течение 20 минут интенсивно занимались на беговой дорожке. Специалисты Школы медицины Сан-Диего при Университете Калифорнии сравнили анализ крови, взятый до и после тренировки, и выявили, что физическая нагрузка привела к 5-процентному снижению количества иммунных клеток, которые производит белок TNF, участвующий в воспалительной реакции организма.
По словам ученых, гормоны, вырабатываемые во время выполнения физических упражнений, такие как адреналин и норадреналин, активируют бета-адренергические рецепторы. Эти рецепторы встречаются во многих клетках организма, а их активация влияет на всю иммунную систему организма. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Brain, Behavior and Immunity».
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