Женщины вяжут розовые шапки для демонстрации после инаугурации Трампа

16 января 2017 года, 10:58

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/108349

Национальная аллея в Вашингтоне может окраситься в ярко-розовый цвет: активистки из Лос-Анджелеса планируют устроить демонстрацию после церемонии инаугурации Дональда Трампа (Donald Trump).В течение двух месяцев Криста Сух (Krista Suh) и Джейна Цвайман (Jayna Zweiman) призывают людей по всему миру связать 1,17 миллион розовых шапок в виде женских половых органов для тех, кто выйдет на марш. Демонстрация, организованная с надеждой привлечь внимание к вопросам о гражданских правах человека, пройдет 21 января.Идея связать шапки именно такой формы частично появилась из-за печально известного комментария избранного президента, который был сделан в 2005 году. «Хватайте их за ... Вы можете делать что угодно», - сказал тогда Трамп. Женщины попросили добровольцев по всему миру помочь связать шапки с помощью шаблонов, выложенных на сайте проекта.