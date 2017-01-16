Женщины вяжут розовые шапки для демонстрации после инаугурации Трампа

Фото: AmericaRU.com
В течение двух месяцев Криста Сух (Krista Suh) и Джейна Цвайман (Jayna Zweiman) призывают людей по всему миру связать 1,17 миллион розовых шапок в виде женских половых органов для тех, кто выйдет на марш. Демонстрация, организованная с надеждой привлечь внимание к вопросам о гражданских правах человека, пройдет 21 января.
Идея связать шапки именно такой формы частично появилась из-за печально известного комментария избранного президента, который был сделан в 2005 году. «Хватайте их за ... Вы можете делать что угодно», - сказал тогда Трамп. Женщины попросили добровольцев по всему миру помочь связать шапки с помощью шаблонов, выложенных на сайте проекта.
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