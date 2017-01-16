Старшее поколение американцев толерантно к курению марихуаны

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По данным агентства, с 2002 по 2014 год употребление марихуаны среди людей в возрасте от 55 до 64 лет возросло с 1,1 процента до 6,1 процентов. Это 455-процентное увеличение. Для сравнения, показатели употребления наркотика среди молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет выросли на 13 процентов за тот же период. Ученые пытались понять причины данной тенденции, и предполагают, что это из-за того, что с возрастом представители поколения бэби-бумеров стали толерантны к курению марихуаны.
Исследователи выявили, что половина респондентов старше 50 лет, которые заявили, что употребляют марихуану, начали употреблять наркотик в возрасте до 30 лет. Некоторые пожилые люди испытывают возрастные проблемы со здоровьем, такие как глаукома, неврологические заболевания, нейропатическая боль и симптомы рака, и принимают марихуану, чтобы справиться с ними.
Результаты были опубликованы в журнале «The Gerontologist».
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