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Главная страница → Раздел: АналитикаСтаршее поколение американцев толерантно к курению марихуаны
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Старшее поколение американцев толерантно к курению марихуаны


Старшее поколение американцев толерантно к курению марихуаны
Фото: AmericaRU.com
Согласно результатам нового исследования Центра по контролю и профилактике заболеваний, число пожилых американцев, которые курят марихуану, стремительно растет.

По данным агентства, с 2002 по 2014 год употребление марихуаны среди людей в возрасте от 55 до 64 лет возросло с 1,1 процента до 6,1 процентов. Это 455-процентное увеличение. Для сравнения, показатели употребления наркотика среди молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет выросли на 13 процентов за тот же период. Ученые пытались понять причины данной тенденции, и предполагают, что это из-за того, что с возрастом представители поколения бэби-бумеров стали толерантны к курению марихуаны.

Исследователи выявили, что половина респондентов старше 50 лет, которые заявили, что употребляют марихуану, начали употреблять наркотик в возрасте до 30 лет. Некоторые пожилые люди испытывают возрастные проблемы со здоровьем, такие как глаукома, неврологические заболевания, нейропатическая боль и симптомы рака, и принимают марихуану, чтобы справиться с ними.

Результаты были опубликованы в журнале «The Gerontologist».
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