Джонни Депп подал в суд на своих менеджеров и требует 25 миллионов долларов

16 января 2017 года, 10:17

Фото: AmericaRU.com

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Актер Джонни Депп (Johnny Depp) подал судебный иск против своих бывших менеджеров, утверждая, что они неправильно распоряжались его доходами на протяжении прибыльного периода его карьеры.Компания Management Group, менеджеры которой управляли финансами Деппа, говорит, что актер сам виновен в расточительстве. Согласно исковому заявлению Деппа, он планирует получить более 25 миллионов долларов за несвоевременную оплату налогов, оформление кредитов без его согласия и переплату за услуги безопасности. Адвокат The Management Group Майкл Камп (Michael Kump) заявил, что иск был сфабрикован.«Компания сделала все возможное, чтобы защитить Деппа от его безответственности и расточительности», - сказал Камп. Депп обвиняет компанию и ее владельцев, адвокатов Джоэла и Роберта Манделов, в присвоении 28 миллионов долларов в течение 16 лет. В иске говорится, что компания активно скрывала истинное финансовое положение Деппа и все глубже втягивала его в финансовый кризис.