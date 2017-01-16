Джонни Депп подал в суд на своих менеджеров и требует 25 миллионов долларов

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Компания Management Group, менеджеры которой управляли финансами Деппа, говорит, что актер сам виновен в расточительстве. Согласно исковому заявлению Деппа, он планирует получить более 25 миллионов долларов за несвоевременную оплату налогов, оформление кредитов без его согласия и переплату за услуги безопасности. Адвокат The Management Group Майкл Камп (Michael Kump) заявил, что иск был сфабрикован.
«Компания сделала все возможное, чтобы защитить Деппа от его безответственности и расточительности», - сказал Камп. Депп обвиняет компанию и ее владельцев, адвокатов Джоэла и Роберта Манделов, в присвоении 28 миллионов долларов в течение 16 лет. В иске говорится, что компания активно скрывала истинное финансовое положение Деппа и все глубже втягивала его в финансовый кризис.
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