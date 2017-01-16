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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеПерец чили помогает продлить жизнь
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Перец чили помогает продлить жизнь


Перец чили помогает продлить жизнь
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что регулярное употребление острого красного перца чили в рационе помогает продлить жизнь.

Специалисты Медицинского колледжа Ларнера при Университете штата Вермонт обнаружили, что регулярное употребление пряности коррелирует со снижением риска смертности, прежде всего, смертельных случаев, вызванных болезнью сердца и инсультом. Результаты эксперимента были опубликованы в журнале «PLoS ONE».

Ученые проанализировали данные более 16 тысяч американцев, уровень смертности и причины смерти участников. Они выявили, что те, кто регулярно ел красный перец чили, имели на 13 процентов меньший риск смертности, особенно от сердечного приступа и инсульта, по сравнению с теми, кто не ел острую пищу. По состоянию на 2013 год, инсульт и болезни сердца были в десятке ведущих причин смертности в Соединенных Штатах.

Исследователи считают, что причина подобной связи - в действующих веществах перца чили, особенно капсаицине. Капсаицин, который делает пряность такой жгучей, играет определенную роль в молекулярных и клеточных механизмах, которые предотвращают ожирение и регулируют коронарный кровоток. Он также обладает антимикробными свойствами.
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