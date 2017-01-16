Ученые впервые сняли на видео редкого рубинового морского дракона

16 января 2017 года, 09:45

Фото: AmericaRU.com

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Впервые ученым удалось снять на видео редкого рубинового морского дракона – таинственное существо, о котором творческий ум автора Гарри Поттера мог только мечтать - которого выбросило к скалам Калвер-Пойнт в Западной Австралии.Представителя семейства игловых рыб, Phyllopteryx dewysea, обнаружили в 2015 году среди нескольких сохранившихся в музее образцов. Рубиновый морской дракон, в отличие от двух своих ближайших родственников - обычного и лиственного морского дракона - умеет отлично маскироваться. Животное обитает на глубине 45 метров.В апреле исследователи Института океанографии Скриппса и Музея Западной Австралии отправились на поиски загадочной рыбы в дикой природе. Они провели экспедицию в архипелаге Решерш, где в 2007 году рыбак поймал в свои сети рубинового морского дракона, а образец идентифицировали как обычного морского дракона.Результаты исследования были опубликованы в журнале «Marine Biodiversity Records».