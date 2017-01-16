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Главная страница → Раздел: УкраинаФСБ готовит теракты на Донбассе для дискредитации украинских спецслужб, - ИС
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ФСБ готовит теракты на Донбассе для дискредитации украинских спецслужб, - ИС


ФСБ готовит теракты на Донбассе для дискредитации украинских спецслужб, - ИС
Фото: AmericaRU.com / Скриншот видео
Российские спецслужбы совместно с «министерствами госбезопасности» сепаратистских «ЛНР/ДНР» планируют совершить на Донбассе ряд терактов. Об этом сообщил координатор группы Информационное Сопротивление Дмитрий Тымчук.

«Одновременно "МГБ ДНР" и "МГБ ЛНР" получили указания от руководства ФСБ РФ о подготовке силовых спецопераций с целью дискредитации украинских спецслужб, якобы использующих террористические методы», - рассказал депутат, уточнив, что сепаратистам приказали проработать проведение спецопераций на оккупированной территории «под видом ДРГ СБУ и ГУР МО Украины по подрыву гражданских объектов в тылу, диверсий на транспорте, ликвидации отдельных, заранее определенных "представителей местной власти"».

«Разработку планов данных спецопераций предписано проводить в условиях строгой секретности, с одновременным планированием их масштабного освещения в СМИ», - сообщил Тымчук. С его слов, приведение данных планов в действие произойдёт «исключительно по сигналу из Москвы».
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