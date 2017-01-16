В Украине разгорелся скандал из-за российской телепередачи «Битва экстрасенсов»

Фото: AmericaRU.com / Скриншот видео/tnt-online.ru
Скандал разгорелся после выхода в эфире СТС очередной серии «Битвы экстрасенсов» с участием 6 российских военнослужащих, с их же слов, «служивших в Украине». История вызвала негодование в украинском обществе, которое вот уже почти 3 года страдает от российской агрессии.
В итоге, главе правления украинского телеканала Владимиру Бородянскому пришлось принести украинцам извинения. «В воскресенье 15 января мы показали программу Битва экстрасенсов, производства телеканала ТНТ (Россия). В этой программе показаны люди в камуфляже, по контексту программы это российские бывшие и\или действующие военные.
Россия и Украина, по вине России, враждуют, российские военные присутствуют на Донбассе, Россия аннексировала Крым. Показ данной программы с моральной точки зрения недопустим. Мне стыдно. Я приношу свои извинения телезрителям», - написал он в Facebook, отметив, что показ данной телепередачи будет прекращён, а сотрудники, допустившие выход серии в эфир, будут уволены.
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