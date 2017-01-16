82% американцев видят в России угрозу

Фото: AmericaRU.com / joinfo.ua
Социологи отметили, что за последние 2 года в США заметно выросло (на 6%) количество граждан, опасающихся враждебных действий России. Сегодня аж 82% опрошенных назвали РФ угрозой для США, из них 25% заявили, что эта угроза «неминуема». Американцы объяснили такой показатель атаками российских хакеров, а также возможными тайными финансовыми связями избранного президента США Дональда Трампа с Москвой.
В данном рейтинге угроз Россию превзошла только КНДР, регулярно угрожающая нанести ядерные удары по США. Республику побаиваются аж 86% американцев.
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