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Главная страница → Раздел: В мире82% американцев видят в России угрозу
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82% американцев видят в России угрозу


82% американцев видят в России угрозу
Фото: AmericaRU.com / joinfo.ua
Подавляющее число американцев считают Россию одной из главных угроз для США. Таковы результаты соцопроса, проведённые международным социологическим центром Ipsos и агентством Reuters, передаёт ТАСС.

Социологи отметили, что за последние 2 года в США заметно выросло (на 6%) количество граждан, опасающихся враждебных действий России. Сегодня аж 82% опрошенных назвали РФ угрозой для США, из них 25% заявили, что эта угроза «неминуема». Американцы объяснили такой показатель атаками российских хакеров, а также возможными тайными финансовыми связями избранного президента США Дональда Трампа с Москвой.

В данном рейтинге угроз Россию превзошла только КНДР, регулярно угрожающая нанести ядерные удары по США. Республику побаиваются аж 86% американцев.

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