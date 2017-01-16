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Главная страница → Раздел: В миреТрамп планирует снять санкции с России в обмен на хорошие сделки
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Трамп планирует снять санкции с России в обмен на «хорошие сделки»


Трамп планирует снять санкции с России в обмен на хорошие сделки
Фото: AmericaRU.com / donaldjtrump.com
После полноценного вступления в должность президента США республиканец Дональд Трамп «некоторое время» намерен сохранять санкции против России. Об этом он заявил в интервью The Wall Street Journal, передаёт ТАСС.

При этом он допустил снятие санкций в обмен на «пару хороших сделок» с Кремлём. «Если ты ладишь с Россией, и Россия действительно помогает нам, зачем кому бы то ни было сохранять санкции, если кто-то делает действительно хорошие вещи?», - заявил республиканец журналистам, уточнив, что имеет ввиду помощь россиян в борьбе с терроризмом.

Трамп отметил, что сейчас доверяет российскому лидеру Владимиру Путину. «Посмотрим, как долго это продлится… Возможно, это вообще долго продолжаться не будет», - заявил он.

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