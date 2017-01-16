В России подросток зарубил топором всю свою семью

Фото: AmericaRU.com
«Рано утром 14 января 2017 года подросток на фоне складывающихся личных неприязненных отношений, вызванных семейными ссорами из-за бытовых вопросов, нанес множественные удары топором спящим родственникам. От полученных телесных повреждений бабушка и сестра подозреваемого скончались на месте происшествия, а отец был доставлен в больницу, где через непродолжительное время также скончался», - рассказали следователи, отметив, что мальчик уже задержан.
По данным СМИ, семья, в которой произошло несчастье, считалась весьма благополучной. Отношения между родственниками разладились 3 года назад, когда умерла мама детей.
В отношении подростка было заведено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Мальчику грозит пожизненное тюремное заключение.
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