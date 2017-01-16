Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 1:29 am | Чикаго 12:29 am | Сан-Франциско 10:29 pm
Главная страница → Раздел: В миреВ России подросток зарубил топором всю свою семью
В мире
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

В России подросток зарубил топором всю свою семью


В России подросток зарубил топором всю свою семью
Фото: AmericaRU.com
Леденящая душу история произошла в российском посёлке Сосновка Тамбовской области. 17-летний мальчик зарубил топором отца, сестру и бабушку. Об этом сообщило местное следственное управление СК России.

«Рано утром 14 января 2017 года подросток на фоне складывающихся личных неприязненных отношений, вызванных семейными ссорами из-за бытовых вопросов, нанес множественные удары топором спящим родственникам. От полученных телесных повреждений бабушка и сестра подозреваемого скончались на месте происшествия, а отец был доставлен в больницу, где через непродолжительное время также скончался», - рассказали следователи, отметив, что мальчик уже задержан.

По данным СМИ, семья, в которой произошло несчастье, считалась весьма благополучной. Отношения между родственниками разладились 3 года назад, когда умерла мама детей.

В отношении подростка было заведено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Мальчику грозит пожизненное тюремное заключение.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108331
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира продается квартира
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается квартира в Sunny Isles Beach Сдается квартира в Sunny Isles Beach
Раздел: Барахолка
Breastmilk pump madela Breastmilk pump madela
Раздел: Квартиры - продам
Квартира на острове возле Майами Квартира на острове возле Майами
Раздел: Ищу работу
Ищу работу массажистом Ищу работу массажистом
Раздел: Туризм и отдых
Экскурсии и туры по Западному побережью Экскурсии и туры по Западному побережью
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus