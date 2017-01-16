«Создатель ЛНР» «подарил» сотруднице ГПУ квартиру за помощь в побеге

Фото: AmericaRU.com / facebook.com/nabu.gov.ua
«СБУ пишет, что побег Клинчаева это всего лишь неблагоприятное стечение обстоятельств, в результате которого следователь просто забыло вовремя подать в суд документы на продление срока содержания Клинчаева под домашним арестом еще на два месяца. А судье просто ничего не оставалось кроме как выполнить требования закона и по окончанию текущего периода ареста освободить человека причастного к финансированию терроризма. Ну бывает», - сообщил блогер, отметив, что осенью прошлого года близкая родственница забывчивого сотрудника СБУ получила весьма нескромный «подарок» от бежавшего в РФ Клинчаева.
«4 августа 2016 -го, Клинчаев оформляет де факто на следователя, а де юре на его тетю (сотрудницу ГПУ – ред.) дарственную на свою столичную квартиру», - рассказал Филимоненко. С его слов, стоимость «подарка» оценивается приблизительно в 50 тысяч долларов.
«Мы не видим людей, которые понесли за это хоть какую-то ответственность. Дело не было предано публичной огласке, а это значит, что обе структуры (СБУ и ГПУ – ред.) друг друга покрывают. (…) Для кого-то собственная хатка в Киеве оказалось дороже собственной чести и клятвы на верность народу Украины», - констатировал блогер.
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