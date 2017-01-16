Обама продлил антироссийские санкции, связанные с агрессией против Украины

Фото: AmericaRU.com / ukrainian.ukraine.usembassy.gov
Обама напомнил, что данный пакет санкций против России был введён в марте 2014 года после аннексии российскими войсками украинского полуострова Крыма, а также их вторжения на украинский Донбасс. Он обвинил россиян в «подрыве демократических процессов и институтов в Украине, а также в угрозе её миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности». Кроме того, он также отметил, что из-за нежелания российских властей прекратить агрессию данные санкции несколько раз были расширены и ужесточены.
«Действия и политика (Кремля – ред.) продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов. По этой причине чрезвычайное положение в стране, объявленное 6 марта 2014 года, (…) необходимо продолжить и после 6 марта 2017 года (…) на 1 год», - постановил президент.
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