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Главная страница → Раздел: УкраинаОбама продлил антироссийские санкции, связанные с агрессией против Украины
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Обама продлил антироссийские санкции, связанные с агрессией против Украины


Обама продлил антироссийские санкции, связанные с агрессией против Украины
Фото: AmericaRU.com / ukrainian.ukraine.usembassy.gov
Президент США Барак Обама продлил санкции против России, введённые почти 3 года назад в ответ на аннексию Крыма и агрессию на Донбассе. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Обама напомнил, что данный пакет санкций против России был введён в марте 2014 года после аннексии российскими войсками украинского полуострова Крыма, а также их вторжения на украинский Донбасс. Он обвинил россиян в «подрыве демократических процессов и институтов в Украине, а также в угрозе её миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности». Кроме того, он также отметил, что из-за нежелания российских властей прекратить агрессию данные санкции несколько раз были расширены и ужесточены.

«Действия и политика (Кремля – ред.) продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов. По этой причине чрезвычайное положение в стране, объявленное 6 марта 2014 года, (…) необходимо продолжить и после 6 марта 2017 года (…) на 1 год», - постановил президент.

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