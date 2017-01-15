Первый запуск ракеты SpaceX в этом году прошел успешно

Фото: AmericaRU.com / SpaceX
Первый раз в этом году и впервые с запуска в сентябре, который закончился взрывом ракеты, Falcon 9 стартовала с авиабазы Ванденберг в Калифорнии. Ракета доставила 10 коммуникационных спутников компании Iridium на орбиту. Позднее ракета была посажена на беспилотное судно в Тихом океане.
SpaceX понадобилось несколько месяцев, чтобы остановить причину последнего сбоя, спровоцировавшего взрыв. Илон Маск назвал последнюю аварию «самой трудной неудачей за 14 лет». Две недели назад компания пришла к выводу, что проблема крылась в верхнем баке жидкого кислорода.
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