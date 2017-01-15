Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 5:53 am | Чикаго 4:53 am | Сан-Франциско 2:53 am
Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесСразу три громких фильма провалились в американском прокате
Культура/Шоу-бизнес
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Сразу три громких фильма провалились в американском прокате


Сразу три громких фильма провалились в американском прокате
Фото: AmericaRU.com
В этот уик-энд сразу три громких фильма вышли в прокат, при этом все три не заработали ожидаемую кассу. День Мартина Лютера Кинга этого года войдет в историю из-за провала сразу трех крупных студийных проектов.

Фильм «Молчание» Мартина Скорсезе, «Закон ночи» Бена Аффлека и «Монстр-траки» появились в кинотеатрах в текущие выходные. Новый проект Бена Аффлека заработал лишь 7,6 миллионов долларов, при этом студия Warner Bros. потратила на создание «Закона ночи» 65 миллионов долларов.

«Молчание» демонстрируется лишь в 747 кинотеатрах, при этом эпическая драма стоимостью 50 миллионов долларов получила за 4 дня кассу в 3 миллиона.

Семейный фильм «Монстр-траки» оказался самым успешных – заработок составил 13 миллионов. Однако общий бюджет фильма составил 125 миллионов долларов.

Более успешный прокат в выходные оказался у биографической драмы о трех афроамериканках из NASA, которые помогли отправить человека в космос – «Скрытые фигуры». Фильм получил 5,5 миллионов долларов, общий прокат составил 22,8 миллионов долларов.
Читайте также последние новости раздела "Культура/Шоу-бизнес":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108323
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - сдам
40$ - Экономьте с нами 40$ - Экономьте с нами
Раздел: Адвокаты
Иммиграционный адвокат Андрей Романенко Сан Франциско Иммиграционный адвокат Андрей Романенко Сан Франциско
Раздел: Барахолка
Deluxe bassinet delta $45 Deluxe bassinet delta $45
Раздел: Квартиры - продам
Квартира-студия в центре Майами Квартира-студия в центре Майами
Раздел: Требуются
США, штат Мичиган трудоустройство США, штат Мичиган трудоустройство
Раздел: Животные
экзотические саванны f1 и сервала котята доступные экзотические саванны f1 и сервала котята доступные
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus