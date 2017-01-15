Сразу три громких фильма провалились в американском прокате

Фото: AmericaRU.com
Фильм «Молчание» Мартина Скорсезе, «Закон ночи» Бена Аффлека и «Монстр-траки» появились в кинотеатрах в текущие выходные. Новый проект Бена Аффлека заработал лишь 7,6 миллионов долларов, при этом студия Warner Bros. потратила на создание «Закона ночи» 65 миллионов долларов.
«Молчание» демонстрируется лишь в 747 кинотеатрах, при этом эпическая драма стоимостью 50 миллионов долларов получила за 4 дня кассу в 3 миллиона.
Семейный фильм «Монстр-траки» оказался самым успешных – заработок составил 13 миллионов. Однако общий бюджет фильма составил 125 миллионов долларов.
Более успешный прокат в выходные оказался у биографической драмы о трех афроамериканках из NASA, которые помогли отправить человека в космос – «Скрытые фигуры». Фильм получил 5,5 миллионов долларов, общий прокат составил 22,8 миллионов долларов.
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