Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 5:53 am | Чикаго 4:53 am | Сан-Франциско 2:53 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыЛедяной шторм создал коварные условия на Среднем Западе. Погибло 3 человека
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Ледяной шторм создал коварные условия на Среднем Западе. Погибло 3 человека


Ледяной шторм создал коварные условия на Среднем Западе. Погибло 3 человека
Фото: AmericaRU.com
По меньшей мере, три человека стали жертвами сокрушительного ледяного шторма, который поразил Средний Запад в эти выходные. Синоптики прогнозируют сильный холод продержится и после Дня Мартина Лютера Кинга.

Как сообщает патрульная служба штата Миссури, два человека погибли в отдельных несчастных случаях на дороге. Третья жертва шторма – из Оклахомы, человек был сбит полуприцепом в аварии на замерзшей дороге. Interstate 40 была перекрыта, поскольку в двух местах перевернулись автомобили, несколько полуприцепов развернулись под углом к своей фуре.

В Вичите, штат Канзас, из-за гололеда образовалась пробка по причине аварии с участием 20 машин.

В некоторых районах после бури на дорогах намерзло около 2 сантиметров льда. Дороги превратились в каток. Как ожидается, сегодня буря пройдет через юго-восток Канзаса и центральную часть Миссури.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108321
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Разное
Production of the deck for the yacht Production of the deck for the yacht
Раздел: Услуги
Личный водитель, трансфер Личный водитель, трансфер
Раздел: Обучение
учитель по фортепиано учитель по фортепиано
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается комнаты в общежитии при колледже Сдается комнаты в общежитии при колледже
Раздел: Автомобили
INFINITI QX4 sport utility, 4X4 - $4700 (sausalito) INFINITI QX4 sport utility, 4X4 - $4700 (sausalito)
Раздел: Квартиры - продам
красиво обустроенная квартира с замечательными видами красиво обустроенная квартира с замечательными видами
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus