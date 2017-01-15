Ледяной шторм создал коварные условия на Среднем Западе. Погибло 3 человека

Фото: AmericaRU.com
Как сообщает патрульная служба штата Миссури, два человека погибли в отдельных несчастных случаях на дороге. Третья жертва шторма – из Оклахомы, человек был сбит полуприцепом в аварии на замерзшей дороге. Interstate 40 была перекрыта, поскольку в двух местах перевернулись автомобили, несколько полуприцепов развернулись под углом к своей фуре.
В Вичите, штат Канзас, из-за гололеда образовалась пробка по причине аварии с участием 20 машин.
В некоторых районах после бури на дорогах намерзло около 2 сантиметров льда. Дороги превратились в каток. Как ожидается, сегодня буря пройдет через юго-восток Канзаса и центральную часть Миссури.
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