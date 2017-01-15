В США прекращает работу знаменитый цирк

15 января 2017 года, 12:40

Фото: AmericaRU.com

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Известный в США цирк The Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus прекращает работу навсегда. Закрытие шоу связано с целым рядом факторов.«Величайшее шоу на Земле» перестанет работать в мае, после 146 лет успешных выступлений. Кеннет Фелд (Kenneth Feld), председатель и главный исполнительный директор Feld Entertainment, которой принадлежит цирк, заявил, что основной причиной закрытие становится падение посещаемости на фоне с ростом эксплуатационных расходов.Культовый американский цирк также закрывается из-за изменения вкусовых предпочтений американцев и в связи с усилением борьбы за защиту животных.До прекращения работы цирк покажет еще 30 спектаклей в Атланте, Вашингтоне, Филадельфии, Бостоне и Бруклине. Последние шоу состоятся в Провиденсе, Род-Айленд, 7 мая и в Юннондейле, Нью-Йорк, 21 мая.