В Неваде женщина умерла от устойчивой ко всем известным видам антибиотиков бактерии

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«Мы пытались лечить ее всеми антибиотиками, доступными в США, и они оказались неэффективны», - заявил медик Центра по контролю и профилактике заболеваний Александр Каллен (Alexander Kallen).
Пока заражение такими бактериями остается редким случаем, однако вызывает тревогу врачей. «Я думаю, это предвестник будущих смертоносных эпидемий», - считает профессор инфекционных заболеваний в университете Миннесоты Джеймс Джонсон (James Johnson).
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