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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеВ Неваде женщина умерла от устойчивой ко всем известным видам антибиотиков бактерии
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В Неваде женщина умерла от устойчивой ко всем известным видам антибиотиков бактерии


В Неваде женщина умерла от устойчивой ко всем известным видам антибиотиков бактерии
Фото: AmericaRU.com
Представители департамента здравоохранения штата Невада сообщают о смерти местной жительницы из Рено, которая скончалась от неизлечимой инфекции. Тестирование показало, что устойчивая бактерия распространилась по всему организму. Ни один 26 известных сегодня видов антибиотиков не был эффективным для лечения этой устойчивой инфекции.

«Мы пытались лечить ее всеми антибиотиками, доступными в США, и они оказались неэффективны», - заявил медик Центра по контролю и профилактике заболеваний Александр Каллен (Alexander Kallen).

Пока заражение такими бактериями остается редким случаем, однако вызывает тревогу врачей. «Я думаю, это предвестник будущих смертоносных эпидемий», - считает профессор инфекционных заболеваний в университете Миннесоты Джеймс Джонсон (James Johnson).
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