Самовлюбленность начальника может навредить психическому здоровью сотрудников

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Новое исследование показало, что люди, у чьих начальников проявляются психопатические и нарциссические черты, не только чувствуют себя более подавленными, но также более склонны к нежелательному поведению на работе. Выводы были представлены на ежегодной конференции Британской ассоциации психологов в Ливерпуле. Ученые обнаружили, что люди, работающие под началом менеджеров с психопатическими и нарциссическими чертами, имели более низкую удовлетворенность работой и более высокий уровень депрессии.
По словам авторов эксперимента, люди с психопатией и нарциссизмом имеют сильное стремление к власти, и им зачастую не хватает эмпатии. Это комбо может привести их к чрезмерной критике других и в целом агрессивному поведению.
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