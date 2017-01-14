Самовлюбленность начальника может навредить психическому здоровью сотрудников

14 января 2017 года, 09:59

Фото: AmericaRU.com

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Вы, наверное, и без всяких исследований можете подтвердить, что работа на самовлюбленного начальника может оказать негативное воздействие на производительность труда и психическое здоровье сотрудников. Однако специалисты Манчестерского университета обнаружили этому доказательства.Новое исследование показало, что люди, у чьих начальников проявляются психопатические и нарциссические черты, не только чувствуют себя более подавленными, но также более склонны к нежелательному поведению на работе. Выводы были представлены на ежегодной конференции Британской ассоциации психологов в Ливерпуле. Ученые обнаружили, что люди, работающие под началом менеджеров с психопатическими и нарциссическими чертами, имели более низкую удовлетворенность работой и более высокий уровень депрессии.По словам авторов эксперимента, люди с психопатией и нарциссизмом имеют сильное стремление к власти, и им зачастую не хватает эмпатии. Это комбо может привести их к чрезмерной критике других и в целом агрессивному поведению.