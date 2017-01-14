Комитет по разведке будет расследовать возможную связь Трампа с Россией

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Берр в совместном заявлении с сенатором Марком Уорнером (Mark Warner) сообщил, что расследование коснется предполагаемой связи России с политическими кампаниями, а также кибератак. В случае необходимости Комитет будет требовать от должностных лиц администрации Обамы и команды Трампа представления в суд доказательств.
"Мы считаем, что очень важно иметь полное представление о масштабах российской разведывательной деятельности, оказывающей влияние на Соединенные Штаты", - сказали Берр и Уорнер. Ранее Обама и Трамп публично заявляли о том, что, по их мнению, Россия причастна к кибератакам. Несмотря на это республиканец скептически относится к утверждению, что Россия повлияла на итог президентских выборов.
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