Комитет по разведке будет расследовать возможную связь Трампа с Россией

14 января 2017 года, 09:41

Фото: AmericaRU.com

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Председатель специального Комитета по разведке в Сенате США Ричард Берр (Richard Burr) заявил о начале расследования возможной связи между предвыборной кампанией Дональда Трампа (Donald Trump) и Россией.Берр в совместном заявлении с сенатором Марком Уорнером (Mark Warner) сообщил, что расследование коснется предполагаемой связи России с политическими кампаниями, а также кибератак. В случае необходимости Комитет будет требовать от должностных лиц администрации Обамы и команды Трампа представления в суд доказательств."Мы считаем, что очень важно иметь полное представление о масштабах российской разведывательной деятельности, оказывающей влияние на Соединенные Штаты", - сказали Берр и Уорнер. Ранее Обама и Трамп публично заявляли о том, что, по их мнению, Россия причастна к кибератакам. Несмотря на это республиканец скептически относится к утверждению, что Россия повлияла на итог президентских выборов.