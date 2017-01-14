Активные дети менее подвержены депрессии в дальнейшей жизни

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В эксперименте приняли участие 795 детей в возрасте 6 лет, 699 детей в возрасте 8 лет и 702 ребенка в возрасте 10 лет. Исследователи использовали трекеры активности, чтобы проследить за уровнем активности участников. Кроме того, они побеседовали с детьми и их родителями, чтобы оценить, были ли у испытуемых симптомы депрессии. Ученые обнаружили, что когда дети в возрасте от 6 до 8 лет занимались умеренной до интенсивной физической активности, то спустя два года у них с меньшей вероятностью развивалось большое депрессивное расстройство.
"Наши результаты показали, что увеличение физической активности детей поможет предотвратить депрессию", - говорит автор исследования доктор Тони Зал (Tonje Zahl) из Норвежского университета естественных и технических наук в Тронхейме. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Pediatrics».
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