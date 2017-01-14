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Главная страница → Раздел: События/СкандалыМинистерство юстиции уличило полицию Чикаго в чрезмерном применении силы и расизме
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Министерство юстиции уличило полицию Чикаго в чрезмерном применении силы и расизме


Министерство юстиции уличило полицию Чикаго в чрезмерном применении силы и расизме
Фото: AmericaRU.com
Министерство юстиции США выпустило долгожданный отчет о нарушениях со стороны сотрудников Департамента полиции Чикаго, в котором говорится, что стражи порядка злоупотребляли силой и руководствовались расовыми предрассудками.

Федеральное расследование, которое началось более года назад после убийства темнокожего подростка Лаукана Макдональда (Laquan McDonald), который был застрелен в октябре 2014 года белым полицейским. Одним из ключевых выводов 164-страничного доклада было утверждение о том, что в течение многих десятилетий полиция была несправедлива по отношению к темнокожим жителям Чикаго и латиноамериканцам.

Следователи также были серьезно озабочены по поводу распространенности дискриминационных действий на расовой почве со стороны некоторых полицейских. По мнению Министерства юстиции, проблема возникла из-за отсутствия эффективной подготовки, осуществления контроля, политики и дисциплины.
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