Министерство юстиции уличило полицию Чикаго в чрезмерном применении силы и расизме

14 января 2017 года, 09:00

Фото: AmericaRU.com

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Министерство юстиции США выпустило долгожданный отчет о нарушениях со стороны сотрудников Департамента полиции Чикаго, в котором говорится, что стражи порядка злоупотребляли силой и руководствовались расовыми предрассудками.Федеральное расследование, которое началось более года назад после убийства темнокожего подростка Лаукана Макдональда (Laquan McDonald), который был застрелен в октябре 2014 года белым полицейским. Одним из ключевых выводов 164-страничного доклада было утверждение о том, что в течение многих десятилетий полиция была несправедлива по отношению к темнокожим жителям Чикаго и латиноамериканцам.Следователи также были серьезно озабочены по поводу распространенности дискриминационных действий на расовой почве со стороны некоторых полицейских. По мнению Министерства юстиции, проблема возникла из-за отсутствия эффективной подготовки, осуществления контроля, политики и дисциплины.