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Главная страница → Раздел: ПрогрессАмериканцы могут отправиться в тур по Белому дому с помощью виртуальной реальности
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Американцы могут отправиться в тур по Белому дому с помощью виртуальной реальности


Американцы могут отправиться в тур по Белому дому с помощью виртуальной реальности
Фото: AmericaRU.com
Теперь у вас есть возможность сесть напротив президента США Барака Обамы (Barack Obama) в Овальном кабинете. Вероятно, первое впечатление, которое у вас появится: комната меньше, чем казалась. И Обама с этим согласен.

Видеотур с обзором 360 градусов позволит пользователям социальной сети Facebook посетить резиденцию президента и первой леди. Отправиться на экскурсию по Белому дому вы можете как с помощью смартфона, так и с очками виртуальной реальности Samsung Gear VR. 8-минутный ролик является лишь началом, а более длительная прогулка по комнатам будет доступна позже в этом году. "Мы хотели убедиться, что каждый почувствует, что может зайти в Белый дом", - сказал Обама.

Виртуальная реальность - это мир, созданный с помощью технологий, в котором человек ощущает себя практически как в реальности. На прошлой неделе Samsung заявила, что продала 5 миллионов очков виртуальной реальности.

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