Американцы могут отправиться в тур по Белому дому с помощью виртуальной реальности

14 января 2017 года, 08:34

Фото: AmericaRU.com

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Теперь у вас есть возможность сесть напротив президента США Барака Обамы (Barack Obama) в Овальном кабинете. Вероятно, первое впечатление, которое у вас появится: комната меньше, чем казалась. И Обама с этим согласен.Видеотур с обзором 360 градусов позволит пользователям социальной сети Facebook посетить резиденцию президента и первой леди. Отправиться на экскурсию по Белому дому вы можете как с помощью смартфона, так и с очками виртуальной реальности Samsung Gear VR. 8-минутный ролик является лишь началом, а более длительная прогулка по комнатам будет доступна позже в этом году. "Мы хотели убедиться, что каждый почувствует, что может зайти в Белый дом", - сказал Обама.Виртуальная реальность - это мир, созданный с помощью технологий, в котором человек ощущает себя практически как в реальности. На прошлой неделе Samsung заявила, что продала 5 миллионов очков виртуальной реальности.