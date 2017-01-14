Американцы могут отправиться в тур по Белому дому с помощью виртуальной реальности

Фото: AmericaRU.com
Видеотур с обзором 360 градусов позволит пользователям социальной сети Facebook посетить резиденцию президента и первой леди. Отправиться на экскурсию по Белому дому вы можете как с помощью смартфона, так и с очками виртуальной реальности Samsung Gear VR. 8-минутный ролик является лишь началом, а более длительная прогулка по комнатам будет доступна позже в этом году. "Мы хотели убедиться, что каждый почувствует, что может зайти в Белый дом", - сказал Обама.
Виртуальная реальность - это мир, созданный с помощью технологий, в котором человек ощущает себя практически как в реальности. На прошлой неделе Samsung заявила, что продала 5 миллионов очков виртуальной реальности.
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