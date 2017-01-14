Положительные, негативные и ранее неизвестные последствия марихуаны для здоровья

14 января 2017 года, 08:12

Фото: AmericaRU.com

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Марихуану можно использовать для облегчения хронической боли, уменьшения тошноты от химиотерапии, лечения ригидности мышц и судорог при рассеянном склерозе, а также она помогает при бессоннице. Но в то же время наркотик повышает риск развития шизофрении и может спровоцировать сердечный приступ.В докладе Национальной академии наук, инженерии и медицины говорится, что в настоящее время отсутствие научной информации представляет риск для здоровья населения. Некоторые исследования показали, что марихуана может повысить аппетит у людей с ВИЧ или СПИДом и облегчить симптомы посттравматического стрессового расстройства. Но нет достаточных доказательств, что она является эффективной при лечении раковых заболеваний, синдрома раздраженного кишечника, эпилепсии, некоторых симптомов болезни Паркинсона, или может помочь людям победить зависимости.Также у ученых есть слабое предположение, что курение марихуаны может вызвать сердечный приступ, особенно у людей с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Некоторые данные указывают на связь между употреблением марихуаны и развитием алкогольной, никотиновой и наркотической зависимости.